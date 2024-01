Traffico Roma del 29-01-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 gennaio 2024) LuceverdeBentrovati all’ascoltoin coda per un incidente anche se da poco ho rimosso sulla carreggiata esterna del raccordo tra Prenestina e il video per la A24 colazione tornata nel complesso scorrevole sulla restante in rete viaria della capitale nuovi lavori di potatura da questa mattina in viale Gorizia con divieto di transito e fascia oraria 7:17 tra via Nome via Aquileia termine interventi previsto per il prossimo 31 gennaio proseguono i lavori di sostituzione dell’ultimo tratto dei binari della linea tram 8 i lavori interessano la corsia di Ponte Garibaldi in direzione Trastevere la linea 8 è sostituita da bus oggi a Palazzo Madama il vertice internazionale Italia Africa attive modifiche alla viabilità con divieto di transito nell’area circostante tra le strade interessate e via XXIV Maggio via del Quirinale piazza di Sant’Andrea ...