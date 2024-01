Traffico Roma del 29-01-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità dei cittadini a partire dalle consolari casse Salariaintenso in via di Boccea e sulla Trionfale rallentamenti sulla tangenziale est e sulla Nomentana è sulla Togliattiintenso su disco lana in direzione centro e sulla Portuense code sulla circonvallazione Gianicolense stamattina in centro sono in vigore limitazione alla viabilità su Corso Rinascimento e via Zanardelli e temporanee chiusure su Corso Vittorio Emanuele per il vertice Italia Africa a Palazzo Madama cui partecipano 50 delegazioni internazionali e i vertici dell’Unione Europea previste detrazioni per 8 linee di bus In collaborazione con Luce Verde infomobilità