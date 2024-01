Traffico Roma del 29-01-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sulla Pontina tra via dei rutuli e Pomezia versoauto in fila per circa 6 km a seguito di un incidenteincolonnato sempre per incidente anche su via del Foro Italico in prossimità della galleria Fleming verso lo stadio Olimpico code a partire da via Tiburtina congestionata la circolazione su via Salaria & via verso il centro città oggi a Palazzo Madama il vertice internazionale Italia Africa un ponte per una crescita comune modifiche alla viabilità con divieto di transito nell’area circostante tra le strade interessate via XXIV Maggio via del Quirinale un tratto di via Mazzarino piazza di Sant’Andrea della Valle corso Rinascimento Piazza delle cinque lune Piazza Tor sanguigna via Giuseppe Zanardelli Piazza di Ponte Umberto Primo ...