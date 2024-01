Traffico Roma del 29-01-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra Flamini e Salaria a seguire ancora code tra via della Bufalotta e via Tiburtina tra Casilina e doppia coda anche in esterna tra via Prenestina e Tiburtina rafficato il tratto Urbano della A24Teramo con code tra Portonaccio e l’uscita per la tangenziale est code sulla tangenziale Tra via Tiburtina e Corso di Francia verso lo stadio Olimpico è tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni intenso ilsulla via Flaminia con code tra Labaro e via dei due punti verso centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra via Radicofani e il bivio per la tangenziale oggi a Palazzo Madama il vertice internazionale Italia Aprica già attive modifiche alla viabilità con divieto di transito ...