Traffico Roma del 29-01-2024 ore 08 | 00

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia coda anche in esterna tra Tor Bella Monaca e Tiburtinatratto Urbano della A24 concludi tra il raccordo l’uscita per la tangenziale est intenso ilsulla via Flaminia con code tra Labaro e via dei Due Ponti stessa situazione sulla via Salaria tra 20 la spada è l’aeroporto dell’Urbein coda per lavori sulla Cassia bis tra le rughe via della Giustiniana in direzione dioggi a Palazzo Madama il vertice internazionale Italia Africa già attivo modifiche alla viabilità con divieti di transito nell’area circostante tra le strade interessate via XXIV Maggio via del Quirinale piazza di Sant’Andrea della Valle corso Rinascimento via Zanardelli ...