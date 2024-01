Traffico Roma del 29-01-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia coda anche in esterna tra Tor Bella Monaca e Tiburtinatratto Urbano della A24 concludi tra il raccordo è l’uscita per la tangenziale est intenso ilsulla via Flaminia con code tra Labaro e via dei Due Ponti stessa situazione sulla via Salaria tra 20 la spada è l’aeroporto dell’Urbein coda per lavori sulla Cassia bis tra le rughe via della Giustiniana in direzione dioggi a Palazzo Madama il vertice internazionale Italia Africa già attivo modifiche alla viabilità con divieti di transito nell’area circostante tra le strade interessate e via XXIV Maggio via del Quirinale piazza di Sant’Andrea della Valle corso Rinascimento via Zanardelli ...