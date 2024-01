Torino | ragazzi tendono un nastro sulla strada all’uscita dal sottopasso | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 29 gennaio 2024) In provincia diun gruppo di giovani ha teso unad altezza uomocarreggiata per fare uno scherzo agli automobilisti, sbarrandogli il passaggio. Fortunatamente il primo automobilista arrivato sul posto si è accorto per tempo dele lo ha aggirato: poi è sceso dal mezzo e lo ha rimosso. La vicenda ricorda quanto accaduto solo poche settimane fa a Milano, quando treavevano piazzato un cavo d’acciaiocareggiata di viale Toscana per fare una “bravata”, come riferito poi da uno dei tre. In quel caso l’incidente era stato evitato grazie all’intervento delle forze dell’ordine, allertate da un passante. Nel caso diilera in plastica, anziché in acciaio, ma avrebbe comunque potuto provocare un incidente. I ...