Torino | niente operazione per Buongiorno | proseguirà la terapia

(Di lunedì 29 gennaio 2024)intervento chirurgico alla spalla, almeno per il momento, per Alessandro. Il difensore, infortunatosi contro il Cagliari venerdì, dovrà continuare la, come comunicato da una nota del: “Alla presenza dello staff medico granata, è stato sottoposto a Roma a consulto con il professor Giovanni Di Giacomo, specializzato nella chirurgia della spalla. Alla luce del quadro strumentale e della visita clinica, è stata data indicazione di proseguire laconservativa che il difensore porterà avanti nelle prossime settimane. Il quadro verrà rivalutato alla fine della riabilitazione, prima della ripresa in campo con la squadra“. SportFace.