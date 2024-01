Topic | il sapore di una nuova casa editrice

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Creata da Marco Bolasco, parte dalla gastronomia per allargarsi ai temi più vari, per stimolare curiosità, consapevolezza e voglia di crescita personale. Si parte con un atlante del Chianti Classico, un excursus sul gusto e un viaggio cromatico nel vino "rosa"

Una nuova casa editrice Perché no, in fondo “il libro gode di ottima salute”, come dice Marco Bolasco, che qualche giorno fa al Cinemino di Milano ha presentato Topic, la sua nuova casa editrice ...