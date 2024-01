Tonfo Fabo Testacoda horror Exploit di Caserta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) PAPERDÌ81MONTECATINI 69Lucas 5, Butorac 14, Alibegovic 17, Pagano, Paci 12, Mastroianni 16, Vitale 8, Sergio 5, Mehmedoviq 4, Moffa, Pisapia ne, Pani ne. All. Dell’Imperio. MONTECATINI Benites 14, Chiera 5, Natali 4, Arrigoni 10, Sgobba 7, Radunic 13, Dell’Uomo 9, Lorenzetti 7, Giancarli, Carpanzano ne, Lorenzi ne. All. Barsotti. ARBITRI Scarfò e Riggio. PARZIALI 10-23, 33-39, 59-51. Harakiriin quel di. Lezione di basket e di sport della Paperdiagli Herons di coach Barsotti, che avanti 10-27 al 13’ e in totale controllo del match si inceppano inspiegabilmente e incassano un 71-42 di parziale nei successivi 27 minuti, soccombendo 81-69 sul campo dell’ultima in classifica, che finora aveva vinto soltanto due volte in venti giornate. ...