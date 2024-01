Tiro a volo | Coppa del Mondo Cairo 2024 | Rossetti guida la classifica provvisoria Maruzzo seconda tra le donne

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Buone notizie per i colori italiani dopo le prime tre serie di qualificazione dello skeet della prima prova didelISSF. Alre lamaschile è Gabriele. Il poliziotto toscano è perfetto con il suo 75/75, un punteggio eguagliato solo dal kuwaitiano Alsaad e dall’egiziano Mehelba. Costretti a rincorrere Tammaro Cassandro e Luigi Agostino Lodde: il carabinieri campano ha chius con un totale di 71/75, mentre il militare di Sassari ha totalizzato 70 su 75. Italia sugli scudi anche al femminile con Martinainposizionecon 73/75 alle spalle della statunitense Simonton. Non troppo lontana Chiara Di Marziantonio, che ripartirà da 70/75. Nelle ...

