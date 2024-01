Tiro a segno e tiro a volo | cambiano le date dei Mondiali juniores 2024

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ididata sul calendario internazionaledelle due discipline. L’evento iridato giovanile non si terrà più nel mese di novembre, ma bensì a fine settembre-inizio ottobre venendo anticipato come da richiesta ufficiale formulata lo scorso dicembre nel meeting di fine anno della ISSF, la federazione internazionale. Dal 26 settembre al 7 ottobre, queste leufficiali del Campionato del Mondo che spesso in passato ha fornito indicazioni preziose sui migliori tiratori pronti poi a compiere il salto fra i “Big”. Questo ovviamente comporterà una modifica nella preparazione delle squadre nazionali, ...

La tedesca Doreen Vennekamp ha vinto la gara della pistola da 25 metri donne della prima 'tappa' della Coppa del mondo di tiro a segno, in corso a Il Cairo. In finale ha battuto la greca Anna Korakaki ...La tedesca Doreen Vennekamp ha vinto la gara della pistola da 25 metri donne della prima 'tappa' della Coppa del mondo di tiro a segno, in corso a Il Cairo. In finale ha battuto la greca Anna Korakaki ...pur non mettendo a segno nessun parziale significativo, tuttavia le ragazze di coach Chiadini guadagnano punti su punti grazie a Clementi (100% al tiro da 2) ed Andrenacci che con 9 punti (come ...