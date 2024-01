Tiro a segno | Coppa del Mondo Cairo 2024 | nella pistola sportiva da 25 metri si impone Doreen Vennekamp

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Prosegue la prima tappa delladeldi: al, in Egitto, spazio allada 25femminile, specialità che vede la vittoria della teutonicadavanti all’ellenica Anna Korakaki ed alla magiara Veronika Major. Si fermano nelle qualificazioni le azzurre, tra le quali la migliore è Chiara Giancamilli, 25ma.finale a otto la spunta nell’ultima serie la teutonica, che supera l’ellenica Anna Korakaki per 39-37. Terza posizione per la magiara Veronika Major, fuori a 5 colpi dal termine con 33/45, mentre resta ai piedi del podio la francese Camille Jedrzejewski, quarta con ...

