Ti prego Sinner | non andare a Sanremo | ti trasformano in Ferragni

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ha ragione Adriano Panatta: oggi Jannikè il più forte al mondo. Quello che gioca meglio, però non solo sul campo: è anche il più scaltro nell’apparire normalissimo essendo un atipico, anomalo predestinato. Saranno le radici tirolesi, con buona pace di chi se ne indispettisce, sarà l’etica del lavoro, ma in questo ragazzo cresciuto alla svelta e altrettanto in fretta salito in cima, di italiano, italiano vero c’è poco e niente. Magari uno vecchio stampo, ormai archiviato, uno della stirpe dei Dino Zoff, dritto, duro, nessuna concessione al melodramma che agli italiani piace tanto: quando vincono la coppa del Mondo, Zoff e Scirea si chiudono in camera e, mentre il mondo li celebra, loro si concedono una sigaretta sul letto.a 22 anni fa quasi paura non tanto per la ferocia agonistica, per la tenuta mentale con cui rimonta due set e vola ...