The Warrior - The Iron Claw | la recensione del film con Zac Efron e Jeremy Allen White

Nel mondo del wrestling professionistico, poche famiglie hanno lasciato un'impronta così indelebile come i Von Erich. Tra vittorie, tragedie e ...Con soltanto tre film per il cinema in dodici anni, compreso questo suo ultimo The Warrior (The Iron Claw), Sean Durkin si merita già l’appellativo di autore a tutto tondo. E questo perché come nessun ...Grandi trasformazioni fisiche per il cast di The Warrior - The Iron Claw e in particolare per Zac Efron, ma non bastano i muscoli né le ripetute tragedie a creare empatia. Durkin va dritto per la sua ...