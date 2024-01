Terremoto oggi in Italia 29 gennaio 2024 | tutte le ultime scosse | Tempo reale

(Di lunedì 29 gennaio 2024)29Lista INGV terremoti Ultima ora– In questo articolo trovatelenotizie sullediindi, lunedì 29: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in: Ledi ieri, 28Cosa fare ...

Una domenica di paura quella vissuta ieri 28 gennaio tra le province di Salerno e Potenza dove si è registrata una forte scossa di terremoto con epicentro a Ricignano, nell’area del Tanagro. Lo ...MESSINA. Quarantasei minuti di meraviglie dello Stretto (sopra e sotto il mare), ma anche di tragedie, e di come una comunità è riuscita a farvi fronte, e anche geopolitica, sull’importanza strategica ...Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova ...