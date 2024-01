Terra Amara anticipazioni 30 gennaio | Lutfiye scopre l' assassino di Fekeli ma si confida con Betul

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ecco ledidi martedì 30: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5. Ecco ledella trama diche tornerà in onda martedì 30, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity. Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di lunedì 29: riassunto della puntata del 29 ...

ASCOLTI TV 28 GENNAIO 2024 · DOMENICA · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Pres.1Mattina In Famiglia – ... (bubinoblog)

Domenica 28 gennaio , su Canale 5 in prima serata andrà in onda Terra Amara con un nuova puntata, che stando alle anticipazioni vedrà al centro ... (anticipazionitv)

In Terra Amara la vita di Züleyha si stravolgerà in un attimo. Come anticipano le puntate andate in onda in Turchia, grazie a Lütfiye scoprirà che Mehmet in realtà è Hakan e il tutto avverrà pochi ...Le anticipazioni della quarta e ultima serie di Terra Amara destinata alla programmazione di Canale 5 raccontano che Zuleyha si ritroverà a dover affrontare a muso duro il suo compagno Mehmet. La ...Le dinamiche familiari si intrecciano con tradimenti e colpi di scena, mantenendo alta la suspense nell’universo di Terra Amara. La trama si snoda tra rivelazioni scioccanti e ritorsioni oscure. Ladri ...