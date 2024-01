Terra Amara Anticipazioni 30 gennaio 2024 | Lutfiye ricoverata d' urgenza in ospedale!

Come anticipano gli episodi andati in onda in Turchia, durante le prossime puntate di Terra Amara tornerà a Çukurova Musat, il fratello della defunta Müjgan. Avrà un intento ben preciso: estorcere ...Scopri le trame avvincenti di "Terra amara" dal 29 gennaio al 3 febbraio: intrighi, amori e colpi di scena ti aspettano. Non perdertele!In Terra Amara la vita di Züleyha si stravolgerà in un attimo. Come anticipano le puntate andate in onda in Turchia, grazie a Lütfiye scoprirà che Mehmet in realtà è Hakan e il tutto avverrà pochi ...