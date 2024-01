Ternana | la classifica torna da brividi Turno maledetto per i rossoverdi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Per le Fere laa essere molto complicata. In vista c’è il doppiocasalingo con il Como (sabato prossimo ore 16.15) e lo Spezia da cui sarà fondamentale trarre un adeguato bottino. La squadra rossoverde riprende ad allenarsi oggi all’antistadio, alle 14.30 a porte aperte. Intanto, dagli ultimi giorni di mercato si attendono movimenti per il reparto difensivo e forse per il centrocampo. La sconfitta di Venezia, frutto di un gol beffardo, ma anche di una prestazione che potremmo metaforicamente definire molto nebbiosa soprattutto in fase offensiva (vedi portiere avversario mai impegnato), è arrivata in unche ha visto le dirette avversarie deisugli scudi oltre ogni pronostico. Non ha fatto eccezione la Sampdoria, che con la vittoria nel posticipo a Cittadella ha ...