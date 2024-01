Tentato furto al Pam di via Camozzi | interviene la polizia

Le ipotesi di reati ascritte alla coppia vanno dall'insolvenza fraudolenta per il mancato pagamento dei pasti al furto, passando per il tentato furto aggravato ...A Torino, domenica 28 gennaio, i carabinieri della stazione Monviso hanno denunciato in stato di libertà per “tentato furto aggravato” e “danneggiamento seguito da incendio” un cinquantunenne senza ...Il suo errore Aver tentato di difendersi. Ed è dell'altro ieri la notizia che, secondo il vescovo di Roma, il furto è un "comportamento censurabile" e non un "peccato mortale", quasi che la ...