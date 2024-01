Tenta di accoltellare i genitori In cella per maltrattamenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nella tarda serata di sabato, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, hanno arrestato perin famiglia, un 46enne italiano, disoccupato, pluripregiudicato. I militari alle 21 circa, dopo una chiamata pervenuta al 112, sono intervenuti in un appartamento popolare in via Inama, zona Città Studi perché il 46enne in evidente stato di ebbrezza alcolica, stava minacciando di morte con un coltello gli anziani. La reazione violenta dell’arrestato era scaturita da un rimprovero deiche vedendo il figlio in quelle condizioni avevano richiesto l’intervento del 118 perché ricoverasse loro figlio in ospedale. L’ intervento tempestivo dei militari ha consentito di bloccare il 46enne che, con il coltello ancora in pugno, camminava nervosamente all’interno dell’appartamento rincorrendo i due anziani e minacciandoli ...