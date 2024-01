Tennis | Wta Linz | Paolini fuori al primo turno

Giornata amara per il tennis femminile, date le eliminazioni di Martina Trevisan e Jasmine Paolini al WTA 500 di Linz. Le due azzurre hanno ceduto all’esordio nel torneo austriaco, dove comunque ...The first major of the year featured a familiar winner on the women’s side, giant slaying on the men’s side and plenty of drama and intrigue Down Under.Tennis returns to Sky Sports with action from Marseille, Rotterdam, Rio & Acapulco with the WTA heading to Abu Dhabi and San Diego; Dubai is the big ATP/WTA event in February Image: Katie Boulter made ...