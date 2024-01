Tennis | Torneo Linz Trevisan subito eliminata

Il 22enne mancino di Latina si è arreso in tre set al ceco Svrcina MONTPELLIER (FRANCIA) - Giulio Zeppieri non accede al tabellone principale ... (ilgiornaleditalia)

**Tennis : Sinner - ‘sono felice ma il torneo non è finito’**

Melbourne, 26 gen. -(Adnkronos) – “Sono felice ma il torneo non è finito”. Così Jannik Sinner in conferenza a Melbourne Park dopo il successo in 4 ... (calcioweb.eu)