Tennis | Ricci Bitti | ' Sinner sulla strada giusta per diventare numero uno'

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen. - (Adnkronos) - "Jannikperiluno". Lo dice Francesco, presidente Asoif ed ex presidente della Federazione internazionale di(Itf), al microfono de 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento, in merito al trionfo di Jannikall'Australian Open. "E' un successo importantissimo -aggiunge-. Ho visto un campione che ha vinto anche non giocando benissimo, questo significa che èperiluno e ha il potenziale per riuscirci. Dobbiamo essere felici di avere un giocatore che ha il potenziale per essere iluno. Ora deve godersi questa vittoria e continuare a lavorare. Deve migliorare perun giocatore alla Djokovic.terra farà più fatica, spero faccia bene a Parigi e alle Olimpiadi perché sarebbe bello se l'Italia vincesse una medaglia".