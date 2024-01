Tennis | Monaco | “Medvedev ha giocato contro natura Sinner era già portato per il 3 su 5”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nell’ultima puntata diMania, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido(commentatore tecnico di Eurosport), è stata analizzata in lungo e in largo la finale maschile degli Australian Open 2024 vinta in rimonta 6-3 al quinto da Jannikdopo aver perso i primi due set con il russo Daniil. “La sua tenuta mentale e fisica sulla distanza dei cinque set non è mai stata un problema, infattiè sempre stato moltoal3 su 5 e ha fatto degli ottimi risultati negli Slam già da giovanissimo collezionando ottavi e quarti con una certa facilità. Il problema era colmare quel gap con i migliori“, dichiara...