Tennis | Jannik Sinner non giocherà a Marsiglia Assegnata wild card a Berrettini

(Di lunedì 29 gennaio 2024)non prenderà parte all’ATP 250 dila prossima settimana. Il campione degli Australian Open ha contattato nella giornata di lunedì il direttore del torneo Jean-Francois Caujolle per annunciare la sua decisione, riferisce il quotidiano ‘La Provence’., che tornerà in Italia nella giornata di martedì, ha comunicato che sarà impegnato nel Bel Paese per diversi giorni a causa di numerosi obblighi istituzionali e con i media. Un forfait abbastanza annunciato, con il torneo francese che è già da giorni corso ai ripari nel tentativo di sostituire l’azzurro con un altro top player. L’organizzazione starebbe tentanto di portare ail tedesco Sascha Zverev. Pur senza, i supporters italiani a quanto pare potranno comunque assistere al ritorno in campo ...