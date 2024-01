Tennis | il giorno dopo di Sinner | “Comincio a rendermene conto”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Le parole dell’azzurro Ildi Jannikè sicuramente dolce. L’azzurro, è ancora in Australia, impegnato con il consueto Media Dayla vittoria del suo primo Slam. Martedì ritrerà in Italia e giovedì, insieme ai compagni con cui ha vinto la Coppa Davis andrà in visita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ilta, attuale numero 4 del ranking, ha parlato delle sue emozioni. “Ovviamente c’erano molte emozioni nella mia testa subitoil match point: il duro lavoro, i sacrifici che ho fatto durante tutta la mia carriera e condividere questo momento con la mia squadra è stata forse la sensazione più bella che ho avuto fino ad ora. Sono grandi emozioni. Ero semplicemente felice; ieri forse non riuscivo ancora a crederci, e ...

