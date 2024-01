Tennis | Delbonis annuncia il ritiro | “Momenti indimenticabili | ma devo ascoltare il mio corpo”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ilta argentino Federicoildal mondo delsui propri profili social: “Si chiude una fase della mia vita che mi ha formato come atleta e persona. Ho vissutoe senza pari dentro e fuori il campo da, ma è ora diil mioche mi chiede una tregua.ringraziare senza dubbio tutte le persone che mi hanno sostenuto e dato fiducia in tutti questi anni. Per iniziare da voi Vir, i miei figli, la mia famiglia, che è stata quella con cui ho iniziato questo viaggio, il mio team tecnico, i miei amici e soprattutto voi che mi avete incoraggiato e fatto forza da una tribuna o dalle vostre case. Sono state molte le esperienze ed ...