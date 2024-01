Tennis | Atp Marsiglia | forfait di Sinner

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29 gen. – (Adnkronos) – Il campione dell’Australian Open Jannikdàal torneo Atp 250 di, in programma la prossima fine settimana. A dare l’annuncio gli organizzatori dell’evento francese che aggiungono di essere in trattativa con il tedesco Alexander Zverev per sostituire l’altoatesino.dovrebbe tornare a giocare nel torneo Atp 500 di Rotterdam, in programma dal 19 al 25 febbraio. L'articolo CalcioWeb.

TENNIS - Dopo avere conquistato il suo primo Slam in carriera a Melbourne, Jannik Sinner tornerà in campo con ogni probabilità il prossimo 12 febbraio per l'ATP 500 di Rotterdam per poi volare negli ...Pronostici Tennis Sinner vince l'Australian Open 2024. Jannik nella storia, vince il primo slam in carriera. Quota @4 per il bis nel 2025.Sky Sport Tennis sarà sempre il canale di riferimento per gli appassionati di tennis ( e con ampie finestre su Sky Sport Uno), dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in ...