Temu è pericolosa? Analizziamo la nuova app che sta spopolando tra i giovani

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Chi non ha ancora sentito parlare di? Questa app sta letteralmentee la sua notorietà sfida ormai quella di Amazon e di tanti altri rivenditori da anni consacrati sul web. Se, tuttavia, tra una pubblicità e l’altra, vi foste mai chiesti a cosa serva effettivamente questa applicazione, se sia sicura e come effettuare...

Tuttavia, queste app non sono (ad oggi) considerabili pericolose in alcun modo. Non risultano furti di dati, truffe o problematiche “particolari” associabili a Temu o a ognuno di questi rivenditori ...