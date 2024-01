Tempo stabile sulla penisola | verso un febbraio mite

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 29 gennaio 2024) ù AGI - L'alta pressione prosegue con la sua egemonia anche negli ultimissimi giorni del mese di gennaio. L'anticiclone portacon cieli sereni su gran parte dellapianura Padana continuano a persistere estesi banchi di nebbia che riducono la visibilità anche nel corso delle ore diurne. Preoccupa nel fratl'aumento del livello di particolato in atmosfera, a causa del ristagno d'aria nei bassi strati. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che evidenziano questa fase di stallo anche per la prima settimana di. L'anticiclone sembra continuare a presentare una forma smagliante in corrispondenza proprio di questo periodo, con persistente generale stabilita' e clima tutt'altro che invernale. Nord. Giornata all'insegna del ...