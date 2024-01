Telefonata veloce | non volevo | Sinner trionfa e chiama la mamma

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Un grandissimo Jannikè entrato ieri nella storia e ha vinto gli Australian Open. Il tennista altoatesino, numero 4 della classifica Atp e del tabellone, ha vinto il suo primo Slam dopo una stagione strepitosa, due Master 1000 in bacheca e soprattutto la Coppa Davis vinta a dicembre a Malaga. L'Italia ha gonfiato il petto d'orgoglio. Pioggia di elogi per lo sportivo. In primis il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: "scrive oggi una nuova pagina di storia che ci rende orgogliosi. Per la prima volta, l'Italia conquista lo Slam australiano. Un'impresa memorabile degna di un vero campione". A ruota il ministro dello Sport, Andrea Abodi. "Formidabile. Ma una parte fondamentale della meravigliosa vittoria diagli Australian Open sta in questa immagine: i sentimenti, l'abbraccio, la riconoscenza, la squadra, la ...