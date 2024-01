Teatro Cilea di Napoli | in scena “Il viaggio del papà”

Enzo Decaro in scena al Teatro Cilea di Napoli con lo spettacolo dal titolo “Non è vero ma ci credo” con la regia di Leo Muscato. Quattro ... (2anews)

quinto appuntamento per la stagione teatrale 2023-2024 del Teatro Cilea di Napoli con Paolo Caiazzo che dal 18 gennaio al 21 gennaio sarà in scena ... (puntomagazine)

Nuovo appuntamento al Teatro Cilea di Napoli con Paolo Caiazzo che sarà in scena con lo spettacolo “Separati… ma non troppo” . Quattro appuntamenti ... (2anews)

Al Teatro Cilea in scena Francesco Cicchella con lo spettacolo “Bis! Christmas Edition”

Francesco Cicchella si gioca tutte le sue carte al Teatro Cilea in un one man show esilarante. Quindici date al Teatro Cilea per Francesco Cicchella ... (2anews)