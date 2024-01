Tassi mutui 2024 | Bce | primo taglio in vista? Le previsioni aggiornamento 29 GENNAIO

La Bce ha deciso di lasciare i tassi invariati, su un livello da record, per la terza volta consecutiva. La pausa continua, ma per il momento i ... (lanotiziagiornale)

La Cassazione riapre la partita sui rimborsi per i mutui, i finanziamenti, il leasing e i derivati a tasso variabile collegati all’indice Euribor. Con l’ordinanza 34889 del 13 dicembre, la terza sezio ...La lunga serie di aumenti che ha riguardato i tassi nel 2023 ha condizionato diversi valori legati ai mutui. La richiesta media lo scorso anno è stata pari a 127.595 euro, l'8% in meno rispetto al ...Iniziamo però da ciò che non è contenuto nella legge ma che riguarderà tutti noi, la BCE ha lasciato invariati i tassi d’interesse, per la terza volta consecutiva. I mutui in calo rendono un impatto ...