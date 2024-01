Tari 2024 a Milano | ecco le nuove scadenze per pagare la tassa sui rifiuti Cosa cambia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Via libera dal Consiglio comunale dialleper lasui: da quest'anno si pagherà con due versamenti semestrali, un primo in acconto fra giugno e luglio e un secondo a saldo fra dicembre e gennaio. L'Aula di Palazzo Marino, approvando una delibera proposta dall'assessore al Bilancio e Patrimonio, Emmanuel Conte, ha modificato il Regolamento per l'applicazione della, in base al Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione deiurbani, e ha stabilito che l'acconto sia calcolato applicando il 60% delleffe vigenti nell'anno precedente.L’anno scorso il pagamento poteve essere effettuato in unica soluzione o in due rate: la rata unica ...