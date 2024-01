Tajani | Ungheria rispetti diritti Salis

(Di lunedì 29 gennaio 2024) 17.55 "Chiediamo al governo ungherese di vigilare e di intervenire affinché vengano rispettati i, previsti dalle normative comunitarie, della cittadina italiana Ilariadetenuta in attesa di giudizio". Lo scrive il ministro degli Esteri e vicepremiersu X. La donna, accusata di aver partecipato a un'aggressione nei confronti di due neonazisti,è comparsa in aula di Tribunale a Budapest con le manette ai polsi, i piedi legati da ceppi e trascinata con una catena da una rappresentante delle forze dell'ordine.

