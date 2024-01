Taglio del nastro per il nuovo Stadio del Rugby di Santa Marinella

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29 gennaio 2024 – Inaugurato sabato mattina dal Sindaco Pietro Tidei e dalla Consigliera allo Sport Marina Ferullo, al quale hanno partecipato anche la Consigliera Regionale Marietta Tidei, la Presidente della Fondazione Cariciv Saracco, il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola, il tecnico federale Orsini ed i rappresentanti della, la società sportiva che ha in gestione ilimpianto e che ha contribuito in maniera fondamentale alla realizzazione delterreno di gioco, completamente in erba. “Siamo veramente felici, in questa bellissima giornata di sole – ha dichiarato il Sindaco – di inaugurare questo impianto, grazie al supporto concreto e fondamentale della società “...