Szabo vola e fa espellere Ricci Che trio Da Prato-Genovali-Laucci

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Citti 6 Anche lui di parate non deve farne. Aiutato dai legni. Da7 Risoluto ed efficace. Miracoloso il salvataggio che fa immolandosi sul tiro a botta sicura di Marinai al minuto 83.7,5 Difensore sprecato per la Promozione. Anche con mestiere e astuzie la sfanga sempre. Vince duelli, legge bene le situazioni. E in rovesciata salva il gol fatto di Ceciarini.7 Tosto e mannaro quando serve, pulito “alla Bastoni“ quando c’è da giocare. Perfetto da terzo a sinistra. Bel pezzo. Vaselli 6,5 Da esterno a destra manca nella pulizia del crosso ma fa tante altre cose bene. E forse c’era un rigore su di lui. (dal 46’ Pinelli 7 Bisticcia, innervosisce Benedini, fa reparto e segna il 2-0 di sfondamento) Belli 6,5 Il novizio 2005 fa la sua figura e ci sta benissimo nella partita. (dall’83’ L. Rossi s.v.) Ghelardoni 6,5 ...