Superbonus | Pecci Uniko spa | Riqualificate 1 500 unità immobiliari senza mai chiudere cantieri

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen. (Labitalia) - "Nell'ultimo triennio abbiamo profuso grandi sforzimai perdere di vista due principi fondamentali: trasparenza ed equilibrio finanziario che siamo riusciti sempre a garantire in tutte le fasi dei vari progetti, ai fornitori, alle maestranze e ai professionisti, il che ci ha consentito di far funzionare il sistema,mai dover, fosse anche per un giorno, uno dei nostri. Un modus operandi che ci ha consentito di raggiungere importanti risultati sui nostri. Volendo tradurre in cifre reali il nostro impegno, possiamo affermare di aver installato circa 200.000 mq di isolamento termico, circa 10.000 serramenti, oltre 1.000 impianti termici, oltre 2 MW di fotovoltaico installato solo nel corso 2023, per un totale di circa 1.500 ...