Superbike | Razgatlioglu-Redding | scintille in avvio nel box BMW

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nella giornata odierna andrà in scena la prima giornata di test, dedicati alla, sul tracciato dell’Autodromo Internacional do Algarve di Portiamo, in Portogallo. Nuovi dati, nuove prove e la possibilità di raccogliere ulteriori dati sulla messa a punto delle moto emergeranno da questa due giorni che dovrebbe avvicinare i centauri a quel feeling con il bolide che sarà di fondamentale importanza all’interno del Mondiale 2024. Grande lavoro nel box della BMW che ha accolto, ufficialmente, Topraktra le proprie fila affiancandolo a Scott, già presente nella passata, e poco felice, annata all’interno del campionato delle derivate. Tra i due compagni di squadra, però, sembrano essere emerse immediatamente le prime ruggini: il turco alla fine dei test di Jerez del la Frontera ha riservato una piccola critica al ...

