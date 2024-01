Superbike | Andrea Iannone | cosa aspettarsi da Go Eleven?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nella giornata odierna andrà in scena la prima giornata di test, dedicati alla, sul tracciato dell’Autodromo Internacional do Algarve di Portiamo, in Portogallo. Nuovi dati, nuove prove e la possibilità di raccogliere ulteriori dati sulla messa a punto delle moto emergeranno da questa due giorni che dovrebbe avvicinare i centauri a quel feeling con il bolide che sarà di fondamentale importanza all’interno del Mondiale 2024. I nuovi arrivati utilizzeranno, soprattutto, queste sessioni per costruire da zero la conoscenza della proprio moto: una situazione che sta vivendo, nuovo corridore di Go. Dopo aver scontato una squalifica di quattro anno, il professionista abruzzese si è calato positivamente nella nuova avventura sfoderando tempi ottimi nei test andati in scena in Spagna, a Jerez de ...