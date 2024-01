Super sfida tra Milan e Napoli | colpo di scena sul mercato | ecco chi la spunterà

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Traè unatotale sul, arriva anche l’annuncio che è un vero e propriodi: tutti i dettagli Il piazzamento in Champions League è diventato l’obiettivo principale di. I rossoneri sanno bene che non ci si può aspettare altro da una stagione ormai compromessa su più fronti, resta però l’Europa League che può portare una grossa soddisfazione. Un discorso simile va fatto per il, che vuole recuperare terreno per il quarto posto. La prossima estate verranno fatte delle valutazioni sul, soprattutto in attacco. Ilha bisogno di un centravanti che possa essere titolare con Giroud che ha raggiunto ormai un’età avanzata. La stessa cosa ...