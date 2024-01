Super Bowl Nfl | Chiefs-49ers a Las Vegas 11 febbraio

(Di lunedì 29 gennaio 2024) (Adnkronos) – Kansas Citye San Franciscoal, la finale dei playoff Nfl in programma l’11a Las. I, detentori del titolo, sono andati a vincere 17-10 in casa dei Baltimore Ravens nella finale della AFC. I campioni in carica giocheranno il quartonegli ultimi 5 anni e andranno a caccia del terzo trionfo. Nella finale della NFC, i San Franciscohanno battuto sul proprio campo i Detroit Lions per 34-31 al termine di una straordinaria rimonta. I californiani, sotto 24-7 all’intervallo, hanno ribaltato il match nella ripresa. L'articolo proviene da Italia Sera.

C’è poco da fare, al Super Bowl ci va chi è consapevole del significato di una partita del genere e, intuitivamente, delle partite che lo precedono. In un paio d’ore abbiamo avuto… Leggi ...Il Super Bowl numero 58 in programma domenica 11 febbraio all’Allegiant Stadium di Las Vegas sarà tra Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers: andrà in scena la rivincita del 2020, quando Kansas City ...Come nel 2020, quando ad imporsi furono i Chiefs, a contendersi la finalissima del Super Bowl, in programma il prossimo 11 febbraio a Las Vegas, saranno appunto Kansas City e i San Francisco 49ers. I ...