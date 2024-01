Super Bowl Nfl | Chiefs-49ers a Las Vegas 11 febbraio

(Di lunedì 29 gennaio 2024) (Adnkronos) – Kansas Citye San Franciscoal, la finale dei playoff Nfl in programma l’11a Las. I, detentori del titolo, sono andati a vincere 17-10 in casa dei Baltimore Ravens nella finale della AFC. I campioni in carica giocheranno il quartonegli ultimi 5 anni e andranno a caccia del terzo trionfo. Nella finale della NFC, i San Franciscohanno battuto sul proprio campo i Detroit Lions per 34-31 al termine di una straordinaria rimonta. I californiani, sotto 24-7 all’intervallo, hanno ribaltato il match nella ripresa. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

