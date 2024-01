Super Bowl Nfl | Chiefs-49ers a Las Vegas 11 febbraio

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Kansas City batte Baltimore, San Francisco rimonta contro Detroit Kansas Citye San Franciscoal, la finale dei playoff Nfl in programma l'11a Las. I, detentori del titolo, sono andati a vincere 17-10 in casa dei Baltimore Ravens nella finale della AFC. I campioni in carica giocheranno