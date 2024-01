Super Bowl 2024 | Kansas City-San Francisco | programma | orario | tv | streaming

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Sarà grandissimo spettacolo nella notte tra l’11 e il 12 febbraio. Andrà in scena, infatti, ilLVIII che si disputerà all’Allegiant Stadium di Paradise, nel Nevada. Si tratta della 58a edizione dell’ultimo atto dei play-offs della NFL e in questo caso metterà di fronte iChiefs ed i San49ers. Un match che parte senza una squadra favorita, ma con la certezza che l’incontro sarà spettacolare. Da una parte, infatti, vedremo iChiefs guidati da Patrick Mahomes. Il quarterback uscito da Texas Tech sta disputando una post-season sensazionale, soprattutto pensando che non ha più a disposizione l’attacco atomico delle scorse annate. Quarto viaggio alnegli ultimi 5 ...

