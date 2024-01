Suora investita e uccisa mentre attraversa a Roma | addio a Flora Di Guglielmo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) E’ morta dopo essere statava la strada.ad unamolto conosciuta nel Viterbese avendo insegnato per molti anni all’Istituto Giovanni Merlini. La donna si è spenta in Ospedale a causa delle ferite riportate. Ancora una vittima della strada a. Stavolta a perdere la vita è stata unaDi, morta a seguito delle ferite riportate in un drammatico sinistro avvenuto in Largo Brancaccio venerdì scorso intorno alle 16.00. Nel tardo pomeriggio di ieri ha iniziato a diffondersi la triste notizia che è stata confermata ufficialmente poco fa: la donna, purtroppo, non è infatti sopravvissuta all’incidente. su Il Corriere della Città.

