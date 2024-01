Su Evergrande cala il sipario Ma la Cina ha un altro problema

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Forse adesso Xi Jinping può davvero tirare un sospiro di sollievo. Sempre che le sue parole, datate 2023, siano ancora valide.e i suoi debiti sono, o forse erano, un rischio inaccettabile per il sistema finanziario cinese. Che già di per sé non gode di ottima salute. Quanto in Europa era ancora l’alba, è arrivata da Hong Kong una notizia che per molti era attesa: ordine di liquidazione per il colosso immobiliare cinese. Motivo? Non aver presentato un piano di ristrutturazione convincente agli occhi dei creditori, che attendevano al varco il gruppo simbolo indiscusso dei mali cinesi. La storia è nota. Una società, un tempo cuore pulsante di quel mattone che vale ancora un terzo del Pil cinese, implosa sotto il peso di 300 miliardi, forse di più, di debiti. Anche qui c’è una spiegazione. Ovvero, aver pensato di costruire interi ...