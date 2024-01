Studente morto in stage | “Carta Lorenzo” diventa piattaforma per sensibilizzare su rischi studenti in alternanza scuola-lavoro

Pubblicato il 9 Novembre, 2023 Si è avvicinato con freddezza in aula al compagno e ha spara to. La polizia tedesca è intervenuta oggi con ... (dayitalianews)

È uscito da scuola e ha perso la vita in un incidente con il motorino attorno alle 14, nei pressi del parco Uliveto, in via Sanzio. La vittima è ... (laprimapagina)

La Carta deve il suo nome a Lorenzo Parelli, lo studente di 18 anni morto per un incidente sul lavoro nel gennaio 2022 durante l'ultimo giorno di un progetto di alternanza scuola-lavoro in uno ...La zia è tornata, ma suo marito invece è ancora lì e noi non abbiamo alcuna notizia, nemmeno sappiamo se è vivo o morto – riavvolge il nastro –. Allo stesso tempo, conoscendo mio zio, so che anche per ...Si terrano lunedì alle 10 nella chiesa di Barbianello i funerali di Thomas Arrivati, lo studente e giocatore di calcio 19enne, scomparso mercoledì dopo aver combattuto per un anno contro la leucemia.