Stuber – Autista d’assalto | come finisce? Esiste un sequel?

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il film “”, diretto da Michael Dowse, è una miscela di azione e commedia. Il cast include Kumail Nanjiani, Dave B, Iko Uwais, Natalie Morales e Betty Gilpin. Distribuito in Italia da 20th Century Fox, è uscito nelle sale il 29 agosto 2019, ed ha una durata di 93 minuti. La trama di, un buddy cop movie con protagonisti un poliziotto e unUber La storia segue un uomo che coinvolge il suoUber in un’avventura folle. La trama si svolge a Los Angeles e segue i poliziotti Vic Manning (accompagnato dall’Stu Prasad) e Sara Morris sulla pista di una banda criminale. Il film è classificatoun buddy cop movie, un genere cinematografico incentrato sulla dinamica tra due ...

